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Ученых ошеломила опасность пыли от тормозных колодок автомобилей

PFT: автомобили выделяют вещество опаснее паров дизельного топлива
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Pexels

Автомобильные тормозные колодки могут наносить легким больший вред, чем дизельные выхлопы. К такому выводу пришла международная команда исследователей, изучив влияние различных типов загрязнений на клетки дыхательных путей. Оказалось, что частицы пыли, образующиеся при износе тормозов, вызывают реакции, связанные с заболеваниями легких, такими как астма и рак. Работа опубликована в журнале Particle and Fibre Toxicology (PFT).

Эксперимент, в ходе которого клетки, имитирующие слизистую оболочку легких, подвергались воздействию различных видов частиц, выявил, что тормозная пыль оказывает более сильное токсическое воздействие, чем частицы дизельного выхлопа. Особенно опасными оказались современные колодки без асбеста, заменившие запрещенные ранее материалы. Они содержат высокий уровень меди, которая, как выяснили исследователи, может проникать в клетки легких и усугублять их повреждение.

В некоторых странах уже принимаются меры для ограничения содержания меди в тормозных колодках, но в целом эта проблема остается нерегулируемой. Ученые подчеркивают, что борьба с загрязнением воздуха не должна ограничиваться только выхлопами: новые нормы должны учитывать и «невыбросные» загрязнения, такие как пыль от шин и тормозов.

Введение новых стандартов, таких как Euro 7, запланированное на 2026 год, может привести к разработке новых материалов или технологий улавливания пыли. Однако без активных мер по модернизации тормозных систем и снижению воздействия этих частиц на окружающую среду даже переход на электромобили не решит проблему полностью.

Ранее была разработана система для преобразования тепла выхлопных газов в электричество.

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