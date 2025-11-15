На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жителя Мурино задержали за поджог двери в квартиру соседки

close
Максим Богодвид/РИА Новости

В Ленинградской области мужчина поджег дверь в квартиру своей соседки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Возгорание произошло утром 13 ноября в подъезде одного из домов на Воронцовском бульваре в Мурино. Хозяйка жилья обратилась с заявлением в полицию.

Стражи порядка задержали предполагаемого поджигателя по горячим следам. Им оказался 30-летний местный житель. В итоге правоохранители составили на него административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

В настоящий момент устанавливается размер ущерба и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. О причинах такого поступка мужчины не сообщается.

12 ноября россиянин поджег офис микрофинансовой организации, чтобы не отдавать долг. Инцидент произошел в рабочем поселке Иловля. Мужчина пришел к офису организации, бросил в окно бутылку с зажигательной смесью, после чего скрылся с места ЧП. По подозрению в поджоге полицейские задержали неоднократно судимого юношу.

Ранее подросток устроил пожар в кинотеатре московского торгового центра.

