«Хоть беспилотниками гонять»: глава Бурятии — о кардинальных мерах против бакланов

Глава Бурятии Цыденов поручил «хоть беспилотниками гонять» бакланов
Fercast/Shutterstock/FOTODOM

С весны следующего года в Бурятии нужно регулировать численность больших бакланов, заявил глава республики Алексей Цыденов во время прямой линии с жителями. Его цитирует «Коммерсантъ».

Согласно статье, к Цыденову по видео обратились жители города Северобайкальск. Они рассказали, что 10 лет назад в Байкале можно было «увидеть осетра и ленков» и поймать хариуса или омуля, а теперь из-за птиц улова «не хватает даже на уху».

Чиновник отметил, что ситуация с численностью баклана требует кардинальных мер. Он поручил региональному минприроды и Бурприроднадзору заняться этой задачей, а региональному минфину — найти для этого средства.

«Необходимо регулировать, не знаю как, хоть беспилотниками гонять», — сказал глава республики.

По его словам, сложность со снижением численности птиц состоит в том, что они гнездятся в заповедниках.

«Ъ» уточняет, что отстреливать бакланов в Бурятии можно с 2022 года. Но из-за небольшой эффективности этот метод редко используется. Более перспективным вариантом снижения численность птиц считается уничтожение кладок бакланов без видимого повреждения яиц.

Ранее бурятский депутат призвал «мочить в сортире» бакланов.

