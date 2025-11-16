На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пруд в Москве, где нашли голову ребенка, обследуют водолазы

Водолазы изучают дно пруда в Москве, где нашли голову ребенка
true
true
true

Водолазы проводят обследование пруда в Москве, где нашли рюкзак, в котором лежала голова ребенка. Об этом сообщило РИА Новости.

В данный момент на месте работают сотрудники полиции, МЧС и следователи, водолазы обследуют дно пруда. Территория оцеплена.

В воскресенье в районе Гольяновского пруда на востоке Москвы нашли рюкзак с головой ребенка внутри. О найденных в пруду человеческих останках в полицию сообщил работник, осуществлявший реконструкционные работы на водоеме.

Предварительно, жертве от 7 до 10 лет, его личность устанавливается. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве. Прокуратура взяла расследование на контроль.

По информации Telegram-канала Baza, предварительная причина смерти мальчика — асфиксия. На шее ребенка обнаружили гематомы, подтверждающие версию насильственного удушения.

Ранее в Москве мать-ипохондрик забила молотком шестилетнего сына.

