На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Стамбуле опечатали отель, в котором отравилась семья из Германии

NTV: в Стамбуле опечатали гостиницу после массового отравления туристов
close
Depositphotos

Турецкие власти опечатали гостиницу Harbour Suites в Стамбуле, в которой серьезно отравилась семья из Германии. Женщину и детей спасти не удалось, сообщил телеканал NTV.

«Гостиница, в которой жили мать и двое детей из ФРГ, опечатана. Гостей разместили в других отелях», — передает телеканал.

Еще трех иностранных туристов, в том числе отца семейства, госпитализировали из этого же отеля. По версии СМИ, причиной ухудшения самочувствия гостей мог стать кулер с водой или последствия плохо проведенной дезинсекции. На официальном уровне эта информация не подтверждалась. Владелец отеля в беседе с журналистами утверждает, что с гостиницей все в порядке.

Полицейские выяснили, что за несколько дней до инцидента в отеле провели дезинсекцию, но только на нулевом этаже. Семья туристов из ФРГ жила на первом этаже, а двое госпитализированных иностранцев разместились на четвертом. По мнению специалистов, во время дезинсекции могли использоваться ядовитые вещества, в том числе сельскохозяйственные пестициды. В лабораторию на исследование отправлены пробы и вещи из некоторых номеров.

До этого NTV сообщал другую версию произошедшего. По информации телеканала, четверо граждан Германии отравились уличной едой в Стамбуле, троих из них не удалось спасти. Семья из четырех человек прибыла на отдых в Турцию. Они почувствовали себя плохо в ночь на 12 ноября. Их доставили в местную больницу с подозрением на пищевое отравление. Выяснилось, что они пожаловались на плохое самочувствие вскоре после того, как съели мидии с рисом и кумпиром. Спасти двоих детей и их мать не удалось. За жизнь отца семейства борются врачи, он находится в реанимации.

Ранее в Турции приятели использовали машинное масло в качестве розжига углей и попали в больницу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами