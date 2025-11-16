В Стамбуле опечатали отель, в котором отравилась семья из Германии

Турецкие власти опечатали гостиницу Harbour Suites в Стамбуле, в которой серьезно отравилась семья из Германии. Женщину и детей спасти не удалось, сообщил телеканал NTV.

«Гостиница, в которой жили мать и двое детей из ФРГ, опечатана. Гостей разместили в других отелях», — передает телеканал.

Еще трех иностранных туристов, в том числе отца семейства, госпитализировали из этого же отеля. По версии СМИ, причиной ухудшения самочувствия гостей мог стать кулер с водой или последствия плохо проведенной дезинсекции. На официальном уровне эта информация не подтверждалась. Владелец отеля в беседе с журналистами утверждает, что с гостиницей все в порядке.

Полицейские выяснили, что за несколько дней до инцидента в отеле провели дезинсекцию, но только на нулевом этаже. Семья туристов из ФРГ жила на первом этаже, а двое госпитализированных иностранцев разместились на четвертом. По мнению специалистов, во время дезинсекции могли использоваться ядовитые вещества, в том числе сельскохозяйственные пестициды. В лабораторию на исследование отправлены пробы и вещи из некоторых номеров.

До этого NTV сообщал другую версию произошедшего. По информации телеканала, четверо граждан Германии отравились уличной едой в Стамбуле, троих из них не удалось спасти. Семья из четырех человек прибыла на отдых в Турцию. Они почувствовали себя плохо в ночь на 12 ноября. Их доставили в местную больницу с подозрением на пищевое отравление. Выяснилось, что они пожаловались на плохое самочувствие вскоре после того, как съели мидии с рисом и кумпиром. Спасти двоих детей и их мать не удалось. За жизнь отца семейства борются врачи, он находится в реанимации.

