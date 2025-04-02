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В Турции приятели использовали машинное масло в качестве розжига углей и попали в больницу

В Турции 2 человека отравились шашлыком, приготовленном на углях с машинным маслом
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Shutterstock/FOTODOM

В Турции два человека попали в больницу после употребления шашлыков, приготовленных на углях, политых машинным маслом, пишет местное издание Haber Turk.

В районе Алачам города Самсун двое молодых людей попали в больницу с тяжелым отравлением после употребления мяса, приготовленного на углях, которые разжигали с помощью моторного масла.

Сначала пострадавшие самостоятельно обратились в государственную больницу с симптомами отравления, однако их состояние ухудшилось, и их перевели в более оснащенную клинику прикладных медицинских исследований при Университете Ондокуз Майис.

Медики предупреждают, что использование технических жидкостей для розжига углей крайне опасно. При горении машинное масло выделяет токсичные вещества, которые пропитывают пищу и могут вызвать тяжелые отравления с поражением внутренних органов.

Ранее врач объяснила, кому необходимо отказаться от красного мяса.

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