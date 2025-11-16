В Москве семья с ребенком вызвала скорую после похода в театр

В Москве семья с ребенком обратилась за медицинской помощью после того, как во время спектакля в театре был использован искусственный туман. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, супруги с сыном утром пришли в Московский детский театр эстрады на постановку «Вождь краснокожих». Отец рассказал, что во время представления на сцене пустили туман с резким запахом, после чего вся семья почувствовала слабость и головокружение.

На место вызвали скорую помощь. При этом другие зрители, как отметил канал, дискомфорта не испытывали.

До этого сотрудники Следственного управления Следственного комитета по Нижегородской области завели уголовное дело по факту массового отравления в школе «Созвездие» в Арзамасе после ухудшения состояния одного из пострадавших. Следователи допросили свидетелей, в том числе руководство и других сотрудников образовательного учреждения.

Ранее люди массово заразились ботулизмом в Новой Москве, поев солений.