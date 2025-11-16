На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве семья с ребенком вызвала скорую после похода в театр

SHOT: в Москве всей семье стало плохо из-за искусственного тумана на спектакле
true
true
true
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Москве семья с ребенком обратилась за медицинской помощью после того, как во время спектакля в театре был использован искусственный туман. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, супруги с сыном утром пришли в Московский детский театр эстрады на постановку «Вождь краснокожих». Отец рассказал, что во время представления на сцене пустили туман с резким запахом, после чего вся семья почувствовала слабость и головокружение.

На место вызвали скорую помощь. При этом другие зрители, как отметил канал, дискомфорта не испытывали.

До этого сотрудники Следственного управления Следственного комитета по Нижегородской области завели уголовное дело по факту массового отравления в школе «Созвездие» в Арзамасе после ухудшения состояния одного из пострадавших. Следователи допросили свидетелей, в том числе руководство и других сотрудников образовательного учреждения.

Ранее люди массово заразились ботулизмом в Новой Москве, поев солений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами