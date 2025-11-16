На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Мексике ходе марша «поколения Z» пострадали не менее 100 полицейских

В Мехико не менее 100 сотрудников полиции пострадали в ходе столкновений с участниками антиправительственной акции, организованной движением «Поколение Z». Об этом сообщил секретарь общественной безопасности столицы Мексики Пабло Васкес Камачо в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.

По его словам, у 60 полицейских диагностировали легкие травмы, им была оказана помощь на месте. Еще 40 человек госпитализировали в больницы: у 36 из них зафиксировали ушибы, порезы и легкие повреждения, четырем сотрудникам полиции оказывается помощь после получения травм, уточнил Камачо.

Секретарь добавил, что изначально акция проходила мирно. Однако в один момент «группа людей в масках начала совершать насильственные действия». В результате присутствие полицейских пришлось увеличить, подчеркнул представитель общественной безопасности.

«Удалось задержать 20 человек, которых доставили в прокуратуру для установления ответственности и проведения необходимых следственных действий», — сказал Камачо.

Протесты под лозунгом «Поколение Z» начались накануне по всей территории Мексики. Участие в акции приняли тысячи человек. Они выступали против всплеска преступности.

Ранее в Британии запретили проводить протесты возле домов чиновников и депутатов.

