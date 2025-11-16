18-летний помощник воспитателя изнасиловал двух мальчиков в детском саду

В Британии 18-летний юноша изнасиловал двух мальчиков, работая в детсаду

Работник детского сада из Великобритании получил срок за сексуальное насилие над детьми трехлетнего возраста. Об этом пишет Mirror.

Летом прошлого года 18-летний Томас Уоллер начал работать в детском саду. В его обязанности входило отводить детей в туалет и помогать им переодеваться.

Всего через несколько дней он воспользовался своим положением и совратил двух мальчиков. Уоллер был арестован после того, как оба ребенка рассказали родителям о том, что с ними произошло.

Во время допроса подозреваемый отказался признать вину. На вопрос, почему его слюна оказалась на внутренней стороне детских трусов, подросток ответил: «Без комментариев». Кроме того, в телефоне Уоллера обнаружили непристойные изображения одного из потерпевших.

Судья признал юношу виновным в изнасиловании, двух эпизодах подстрекательства к сексуальным действиям и создании непристойных фотографий. Он получил 10 лет колонии для несовершеннолетних.

