Пожилого цыгана отправили в колонию за домогательства к детям в российском регионе

В Волгоградской области вынесли приговор 72-летнему мужчине, который домогался к детям. Об этом сообщает V1.ru.

22 января этого года в Михайловском районе цыган-педофил затащил девочку в местный дом культуры и пытался ее домогаться. Мать ребенка, ставшая свидетельницей происходящего, успела предотвратить преступление. По словам родителей, это был не единственный случай — жители поселка неоднократно обращались с жалобами на поведение мужчины. После публичного обращения населения к председателю СК РФ Александру Бастрыкину было возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ.

Михайловский районный суд вынес приговор 23 октября. Вину подсудимый не признал, утверждая, что дети якобы сами подходили к нему. Ему назначили 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее мужчина надругался над двумя племянницами своей сожительницы в Ленобласти.