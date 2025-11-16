На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам напомнили о праве сэкономить из-за плохого отопления

Депутат Колунов: россияне имеют право получить перерасчет за плохое отопление
Andrzej Rostek/Shutterstock/FOTODOM

Жильцы многоквартирного дома вправе получить перерасчет за отопление, если в квартире или в подъезде холодно. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Депутат отметил, что температура в квартирах не должна опускаться ниже +18°С, в коридорах норма составляет от +16°С. По его словам, если термометры показывают ниже положенного по нормативу, то собственники могут потребовать перерасчет за отопление.

«Есть норма перерасчета, она достаточно существенна, когда мы рассчитываем [вычет] за каждый час [несоответствия температуры нормативу]», — пояснил Колунов.

Депутат объяснил, что для решения этого вопроса необходимо обратиться в управляющую компанию (УК). На устранение подобных нарушений отводится один день, однако если «что-то сложное», то срок может увеличиться до семи дней, пояснил он. При этом Колунов посоветовал в любом случае зафиксировать несоответствие норме документом: потребовать от сотрудника УК акт, чтобы впоследствии доказать причину изменения расценки тарифа.

Спикер добавил, что если УК не реагирует на жалобы жильцов, то в таком случае необходимо обращаться в жилищную инспекцию, затем в администрацию города, Роспотребнадзор и прокуратуру.

Ранее Колунов сообщил о новых штрафах в сфере ЖКХ.

