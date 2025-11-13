В Госдуме предложили новый механизм защиты при продаже единственного жилья

Председатель партии «Справедливая Россия» и руководитель одноименной фракции в Госдуме Сергей Миронов вместе с первым заместителем главы фракции Яной Лантратовой направили вице-премьеру Марату Хуснуллину письмо с предложением ввести дополнительную защиту граждан от мошенничества при продаже единственного жилья. Об этом сообщает ТАСС.

В документе парламентарии предложили сделать расчеты по таким сделкам обязательными через эскроу-счета в уполномоченных банках. По их мнению, это позволит предотвратить случаи обмана и усилить защиту имущественных прав граждан.

Согласно инициативе, средства покупателя должны зачисляться на специальный эскроу-счет и перечисляться продавцу только после государственной регистрации перехода права собственности и по истечении 48 часов с момента внесения записи в ЕГРН. В течение этого времени банк, Росреестр и правоохранительные органы смогут проверять подозрительные операции, а продавец — заявить о возможном принуждении к сделке. Если сигналов о мошенничестве не поступит, средства автоматически разблокируются.

Авторы предложения также считают необходимым закрепить статус «единственного жилья» в Едином госреестре недвижимости. При этом они предлагают установить предельные тарифы на открытие и обслуживание эскроу-счетов, чтобы избежать дополнительных расходов для участников рынка. Внедрение механизма, по их мнению, должно проходить поэтапно — сначала в пилотных регионах, затем по всей стране.

Миронов отметил, что случаи отмены сделок купли-продажи квартир из-за мошеннических схем происходят почти еженедельно, и нередко в подобных ситуациях пострадавшими оказываются участники СВО. По его словам, механизм с эскроу-счетами позволит избежать ситуаций, когда добросовестные покупатели остаются без жилья и денег.

Лантратова подчеркнула, что предлагаемая система не ограничит свободу сделок, но даст гражданам дополнительное время и возможность защититься. Она выразила уверенность, что инициатива повысит доверие к рынку недвижимости и снизит нагрузку на суды.

