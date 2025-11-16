На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине пожаловались на шестую тактику России при атаках на энергосистему

Рябцев: Россия применяет шестую тактику для атак на энергосистему Украины
Mbtarget/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев в беседе с «Би-би-си» пожаловался на то, что Россия постоянно меняет тактику при атаках по энергетической системе Украины.

«На моем счету это уже шестая тактика России. Две ее основные составляющие: попытки нарушить целостность объединенной энергосистемы по Днепру и второе — это попытка отделить от объединенной энергосистемы периферийные подсистемы электроцентралей», — сказал специалист.

Рябцев отметил, что Вооруженные силы РФ наносят удары по одному энергообъекту десятками беспилотных летательных аппаратов и баллистическими ракетами, которые украинской противовоздушной обороне (ПВО) очень трудно сбивать.

Также он указал, что в последние месяцы Россия модифицировала ударные беспилотники, увеличив их боевую часть, и усовершенствовала способность ракет уклоняться от ПВО.

12 ноября компания «Полтаваоблэнерго» сообщила, что Полтавская область утратила возможность получать электричество от единой энергосистемы Украины из-за повреждения энергетических объектов.

Ранее министр энергетики Украины подала в отставку.

Новости Украины
