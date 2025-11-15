На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белолобые гуси атаковали Финляндию

Yle: перелетные гуси уничтожают сельское хозяйство Финляндии
Sacha Ye Gauthier/Shutterstock/FOTODOM

Финские фермеры сообщают о серьезных потерях урожая из-за белолобых гусей, которые пролетают через страну весной и осенью. Численность птиц в этом году значительно увеличилась, и теперь стаи птиц занимают лучшие пастбища и луга страны, передает финская телерадиокомпания Yle.

По информации журналистов, чтобы снизить нагрузку на сельскохозяйственные земли, лесное управление Финляндии приняло решение преобразовать местный торфяник в Тохмаярви в крупное водно-болотное угодье. Планируется, что перелетные стаи будут останавливаться там, не повреждая поля.

«Птицы уже начали использовать новый водоём в качестве места остановки», – сообщил руководитель проекта Петри Сильвеннойнен.

Как отмечается, Институт природных ресурсов Финляндии (Luke) исследовал влияние гусей на финских сельскохозяйственных угодьях и выяснил, что практически половина посевов и кормовых культур была повреждена именно весной. Фермеры соседней Северной Карелии получили компенсацию за ущерб, нанесенный гусями на территории около 4,3 тыс. га, однако окончательные подсчеты общего ущерба пока не завершены.

Эксперты сообщают, что гуси уже массово проникли и в финскую провинцию Саво, где ранее их почти не наблюдали. В результате фермерам приходится дополнительно приобретать корма и искать новые пастбища.

Ранее жительница Британии вырастила настоящего эму из купленного в интернете яйца.

