Жительница Британии вырастила настоящего эму из купленного в интернете яйца

Жительница британского города Глостер в графстве Глостершир рассказала, как вырастила эму из купленного в интернете яйца. Об этом сообщает издание Gloucestershire Live со ссылкой на агентство SWNS.

Музыкантка Ри Эванс призналась, что необычная покупка была сделана случайно — во время бессонной ночи, после того как она приняла снотворное и зашла на сервис по покупкам eBay. Утром женщину ждало письмо с подтверждением заказа на оплодотворенное яйцо эму стоимостью £37 (3939 рублей по текущему курсу).

Когда посылка пришла, Эванс два месяца вынашивала яйцо в инкубаторе, ежедневно переворачивая его и следя за температурой. Она отмечала, что скорлупа у эму значительно толще, чем у других птиц, поэтому понять, развивается ли птенец, можно только в последние дни перед вылуплением.

По словам Эванс, процесс оказался трудным, и в какой-то момент она почти утратила надежду. Однако, когда Эванс вынула яйцо из инкубатора, услышала тихое щебетание — через три дня появился птенец, которого она назвала Эму Джонатан, или сокращенно EJ. Позже ветеринар сообщил, что это самка. Сейчас птице три года, ее рост достигает 180 см, и она живет вместе с хозяйкой в переоборудованной конюшне.

Женщина призналась, что интерес к древним видам птиц у нее появился еще в детстве после просмотра фильма «Парк юрского периода». С тех пор она мечтала завести эму. До этого Эванс вырастила несколько видов птиц — гусей, индеек, попугая и зябликов.

Поскольку ухаживать за эму оказалось непросто, Эванс нашла в соцсетях сообщество британских владельцев этих птиц, где получила советы по уходу и содержанию. Женщина рассказала, что теперь EJ живет в просторных помещениях, питается свежими фруктами, овощами и специальными кормами для страусов, а в стойле установлена профессиональная лампа обогрева.

По словам Эванс, забота об эму требует больших усилий, но она считает этот опыт одним из лучших в своей жизни.

