В Париже преступники пытались ограбить бутик Chanel

Группа из четырех человек на скутерах попыталась ограбить бутик Chanel в престижном районе Парижа, протаранив витрину магазина. Инцидент произошел ранним утром на бульваре Монтень, сообщает телеканал LCI.

По данным телеканала, злоумышленники несколько раз врезались в витрину бутика, пытаясь проникнуть внутрь. По меньшей мере у одного из них было огнестрельное оружие. Охранник магазина получил ранения и был госпитализирован.

«В ходе попытки ограбления был ранен сотрудник службы безопасности», — подтвердили в компании Chanel.

Несмотря на заявление представителей бренда об отсутствии материального ущерба, видеозаписи с места происшествия свидетельствуют о серьезных повреждениях витрины. Бутик временно закрыт для посетителей.

Летом прошлого года в Париже четверо грабителей протаранили на автомобиле бутик Chanel и украли несколько сумок люксового бренда.

Ранее ювелирный магазин Swarovski ограбили в Париже на €200 тысяч.