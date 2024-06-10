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В Париже злоумышленники въехали в бутик на авто и украли дорогие сумки

В Париже грабители протаранили на авто бутик Chanel ради кражи сумок

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Alexis Sciard/Global Look Press/Keystone Press Agency

В Париже четверо грабителей протаранили на автомобиле бутик Chanel и украли несколько сумок люксового бренда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

«В понедельник, 10 июня, парижский бутик Chanel атаковали и протаранили автомобилем. Нападение произошло около 5.20 утра в бутике на авеню Монтень в восьмом округе», — сообщает канал.

Отмечается, что после ограбления злоумышленники подожгли автомобиль, на котором протаранили бутик, и скрылись на другой машине.

До этого на севере Индии неустановленные боевики обстреляли автобус с паломниками, в результате транспортное средство упало в ущелье.

33 человека получили травмы, еще девять не выжили. На место происшествия направлены бойцы военизированной полиции и сухопутных сил. Ведется розыск нападавших.

Ранее сообщалось, что в Казахстане в автобусе с 37 туристами, который попал в ДТП, находились россияне.

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