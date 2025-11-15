В Хмельницком на камеру попался лев, сбежавший из зоопарка

«Политика страны»: сбежавший из хмельницкого зоопарка лев попался на камеру

В украинском городе Хмельницкий камера видеонаблюдения зафиксировала льва, сбежавшего из местного зоопарка. Кадрами поделился Telegram-канал «Политика страны».

На видео хищник безмятежно прогуливается по территории двора жилого дома.

До этого сообщалось, что в субботу, 15 ноября из мини-зоопарка в Хмельницком сбежали два льва. Это подтвердил директор заведения Сергей Палехин, отметив, что некие злоумышленники взломали замки вольера, что и позволило хищникам покинуть территорию.

«Ночью неизвестные сломали замки на дверях вольера, я обнаружил это утром. В результате выбежали два льва», — сообщил глава учреждения.

Одного из львов обнаружили сразу, после чего вернули в зоопарк. Для поисков второго животного было задействовано подразделение спасателей с беспилотными летательными аппаратами.

После поимки хищника Палехин отметил, что лев все время находился неподалеку от зоопарка.

11 ноября сбежавшего из британского зоопарка фламинго заметили во Франции.

Ранее в Анталье лев вырвался из клетки и напал на человека.