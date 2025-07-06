В Анталье лев вырвался из клетки и напал на человека

Hurriyet: в Анталье лев сбежал из зоопарка и напал на мужчину

В Анталье в районе Манавгат лев вырвался из клетки в зоопарке и напал на мужчину. О происшествии сообщило издание Hurriyet.

Уточняется, что речь идет о парке, расположенном у шоссе D-400 в районе Илыджа района Манавгат. Хищник по кличке Зевс сбежал из клетки ночью.

«Лев напал на Сулеймана Кыра, который работал в километре от территории парка, и нанес ему серьезные ранения около 05.00. Когда об инциденте стало известно, медицинская бригада доставила Сулеймана Кыра в больницу», — говорится в материале.

Известно, что турецкие правоохранители приняли меры безопасности в районе и начали поиски льва.

6 июля сообщалось, что в одном из зоопарков Австралии лев отгрыз руку посетительнице. Ее доставили в больницу по воздуху. Как выяснили местные журналисты, ЧП произошло в зоопарке Darling Downs Zoo в городе Пилтон. Согласно заявлению учреждения, лев схватил женщину за руку, когда она наблюдала за работой сотрудников. Отмечается, что женщина делала так уже 20 лет, зная правилах поведения рядом с потенциально опасными животными. Как уточняет зоопарк, хищник не выходил за пределы вольера. Администрация зоопарка также отметила, что льва не накажут.

Ранее стало известно о самочувствии обезьяны, покурившей вейп в крымском зоопарке.