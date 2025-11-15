На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ираке заявили о задержке зарплат на месторождении ЛУКОЙЛа

Shafaq News: сотрудники ЛУКОЙЛа в Ираке столкнулись с задержкой зарплат
Илья Питалев/РИА Новости

Около 1,3 тыс. иракских сотрудников, работающих в компании ЛУКОЙЛ на месторождении Западная Курна-2 в Басре, уже полтора месяца не могут получить заработную плату. Причиной задержки являются санкции США, пишет Shafaq News.

Отмечается, что обычно работники получали свои выплаты в период с 22 по 25 число каждого месяца посредством банков Багдада и Аль-Ахли, однако в текущем месяце сотрудники получили лишь уведомления о начисленной зарплате по электронной почте, без фактического банковского перевода. Организация Eco Iraq сообщила о попытках связаться с ЛУКОЙЛом и направила электронные запросы с целью выяснения причин задержки, но пока ответа не последовало.

Западная Курна-2 является одним из крупнейших в мире нефтяных месторождений, расположенных на юге Ирака, в 65 километрах к северо-западу от города Басра. Первоначальные извлекаемые запасы оцениваются примерно в 14 млрд баррелей, при этом более 90% сосредоточено в пластах Мишриф и Ямама.

Разработка месторождения осуществляется на основе сервисного контракта, заключенного в январе 2010 года сроком на 25 лет. Доля ЛУКОЙЛа в проекте составляет 75%, а оставшиеся 25% принадлежат иракской государственной компании North Oil Company. Условия соглашения предусматривают финансирование всех расходов по проекту со стороны ЛУКОЙЛа, в то время как North Oil Company не несет затрат, получая лишь свою долю вознаграждения.

Ранее США разрешили операции по продаже зарубежного бизнеса ЛУКОЙЛа.

