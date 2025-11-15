На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Роспотребнадзоре оценили риски распространения вируса Марбург в России

Russell Regnery, Ph.D/CDC

Информация о вспышке лихорадки Марбург в Эфиопии взята на контроль, специалисты оценивают возможные эпидемиологические риски для России. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По состоянию на 14 ноября текущего года в городе Джинка (регион Южный Омо) зарегистрировано девять случаев заболевания.

«Это первая официально зарегистрированная вспышка лихорадки Марбург в стране», — говорится в сообщении.

По словам специалистов, данные о вспышке находятся на контроле Роспотребнадзора. Ученые ведут постоянный мониторинг ситуации и оценивают возможные эпидемиологические риски для страны.

В Минздраве Эфиопии сообщили, что вирус Марбург относится к тому же штамму, который был зафиксирован в других странах Восточной Африки.

В России на границе работает специальная система для недопущения завоза опасных инфекций «Периметр». Российские ученые разработали высокочувствительную тест-систему для обнаружения вируса Марбург.

Помимо этого, сотрудники центра «Вектор» создали вакцину для профилактики лихорадки Марбург. Она уже прошла доклинические испытания и подтвердила свою эффективность.

В октябре доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова предупредила, что сексуальные контакты с мужчинами, переболевшими лихорадками Эбола и Марбург, опасны в течение нескольких лет.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о подъеме заболеваемости Марбургом на неэндемичных территориях.

