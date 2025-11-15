На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Взрыв уничтожил все»: пожар в промышленном парке под Буэнос-Айресом попал на видео

В сети появились фото и видео взрыва в промышленном парке под Буэнос-Айресом
true
true
true

В аргентинском городе Эсейса произошел взрыв и пожар в промышленном парке Спегаццини (нефтехимические заводы работают там на неогороженной территории), который затронул несколько заводов. Об этом пишет La Nación.

Газета уточняет, что возгорание началось накануне вечером. Жители Буэнос-Айреса, расположенного в получасе езды от Эсейсы, слышали громкий хлопок. От пожара пострадали как минимум пять зданий, к тушению огня привлекли более 20 пожарных расчетов. По последним данным, пострадали 24 человека, восемь из которых были госпитализированы. Среди них отравившаяся дымом беременная женщина и мужчина, у которого случился сердечный приступ. У других пострадавших порезы осколками стекла, множественные травмы и ожоги. Утром следующего дня их выписали.

Источники рассказали, что взрывная волна сотрясла дом мэра, расположенный в километре от промышленного парка. В том районе выбило окна в зданиях, а местные жители обратились к врачам из-за незначительных травм.

«На фоне первоначальной неразберихи после взрыва возникла еще одна проблема: угроза для ТЭС (тепловой электростанции) «Албанези», расположенной примерно в 150 метрах от индустриального парка. «ТЭС «Албанези» работает на углеводородном топливе. Если она загорится, может произойти масштабная катастрофа», — говорится в статье.

В экстренных службах заявили, что огонь до сих пор не потушен. На это может потребоваться еще от 24 до 36 часов. Власти сообщали, что пожар затронул шиномонтажный и агрохимический заводы, бумажную фабрику, а также завод по производству пластиковой тары.

«Взрыв уничтожил все. Ворота, потолки, некоторые конструкции и пожарные трубы были сорваны. Пожарные расчеты находятся на месте происшествия. Это был ужасный взрыв. Он не добрался до нашего завода, но ударная волна потрясла все», — рассказал представитель компании Sinteplast.

В материале отмечается, что из-за случившегося над промышленной зоной образовалось токсичное облако. Местных жителей попросили носить маски, закрывать окна и оставаться дома.

Ранее появился снимок взорвавшегося в США завода, производившего продукцию для ВСУ.

