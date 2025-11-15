В Аргентине на агрохимическом заводе произошел взрыв

В пригороде Аргентины в промышленном парке в Карлос-Спегаццини, Эсейса, произошел взрыв на агрохимическом заводе. Об этом пишет газета La Nacion.

По данным издания, взрыв вызвал мощную ударную волну и сильный пожар. Хлопок был слышен даже в Буэнос-Айресе. На месте возгорания задействованы 20 пожарных расчетов. Из-за распространения огня пострадали около пяти зданий.

«Сообщается о не менее 24 пострадавших, восемь из которых были доставлены в больницы», — говорится в сообщении.

Журналисты отметили, что из-за взрыва возникает угроза работе ТЭС «Албанези», расположенной в 150 метрах от индустриального парка. Станция работает на углеводородном топливе, из-за возгорания которого может произойти «масштабная катастрофа».

На данный момент огонь ликвидировать не удалось. По мнению провинциального директора гражданской обороны Фабиана Гарсии, операция может продлиться еще 24–36 часов, поскольку это очень сложный пожар.

Мэр Эсейсы Гастон Гранадос ночью сообщал, что пожар еще не локализован, и уточнил, что пламя в основном затронуло «шиномонтажный завод, агрохимический завод, бумажную фабрику и завод по производству пластиковой тары».

Ранее элитный банный комплекс загорелся в Подмосковье.