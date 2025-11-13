Нанес 47 ударов: россиянин расправился с сестрой с особой жестокостью

В Волгограде мужчина 47 раз ударил ножом сестру, женщина не выжила

В Волгограде местного жителя подозревают в жестокой расправе над родной сестрой. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

Как рассказали правоохранители, женщину со множественными ранениями по всему телу нашли в одном из частных домов по улице Войкова. По версии следствия, жестокое преступление в отношении нее совершил ее брат.

«Между родственниками произошел бытовой конфликт, в ходе которого мужчина схватил нож и нанес ей не менее 47 ударов по телу сестры», — рассказали в ведомстве.

К моменту обнаружения потерпевшей, помочь ей было уже невозможно. Следователи возбудили уголовное дело.

Фигуранта задержали. Свой вину в содеянном подозреваемый полностью признал.

Ранее в Азербайджане мужчина получил срок после расправы с сестрой из ревности.