Россиянка пыталась вызвать полицию на росгвардейцев, которые ее задержали

В Вологодской области перед судом предстала 40-летняя женщина, которая ударила росгвардейца ногой в лицо. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел в ресторане на улице Победы в конце января. Пьяная женщина стала конфликтовать с другой посетительницей, и ссора переросла в потасовку. Агрессоршу попросили покинуть заведение, однако она отказалась и стала нецензурно выражаться в адрес сотрудника — на место вызвали Росгвардию.

При попытке росгвардейцев усадить дебоширку в служебный автомобиль женщина оказала сопротивление. Она ударила одного из стражей порядка ногой в лицо и пыталась вызвать полицию на сотрудников Росгвардии.

В результате росгвардеец получил ссадину на лице — травму оценили как повреждение, не опасное для жизни и здоровья. Свою вину дебоширка не признала, однако раскаялась и извинилась. Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 318 УК РФ. С учетом смягчающих обстоятельств ей назначили наказание в виде штрафа в размере более 50 тысяч рублей.

