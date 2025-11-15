На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минфин изменил правила налогообложения для букмекеров

Налог для букмекеров заменили на разницу между ставками и выигрышами
Depositphotos

Министерство финансов России внесло изменения в порядок налогообложения букмекерской деятельности. Принято решение об отмене налога с принятых ставок, его заменят налогом на разницу между суммой ставок и выплаченных выигрышей, пишет ТАСС.

Ставка нового налога составит 7%, вместо прежних 5%.

«Предлагается смягчить ранее предлагавшиеся предложения, налог со ставок заменить на налог на разницу между ставками и выигрышами, установив при этом ставку налога на уровне 7% вместо 5%. Также уточняется порядок уплаты налога и представления налоговой декларации букмекерам по месту нахождения организации», — подчеркнул статс-секретарь и заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов, поясняя суть поправок в Налоговый кодекс страны.

В октябре Минфин рассматривал возможность введения налога на игорный бизнес в размере 5% от общей суммы принятых ставок, а также налога на прибыль – 25%. Подобная инициатива вызвала опасения у спортивных федераций, которые выразили обеспокоенность возможным сокращением финансирования массового и детско-юношеского спорта, зависящего от отчислений букмекерских контор.

Ранее в Госдуме предложили закрыть онлайн-казино.

