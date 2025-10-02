На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Поганые конторки»: в Госдуме предложили закрыть онлайн-казино после тройного убийства

Милонов: все букмекерские конторы нужно закрыть, а букмекеров отправить на СВО
Davizro Photography/Shutterstock/FOTODOM

Любые онлайн-казино и ставки должны быть запрещены в России, чтобы зависимые от азартных игр люди не несли последние деньги в эти «конторки поганые». С таким предложением в беседе с «Газетой.Ru» выступил депутат Госдумы Виталий Милонов после тройного убийства в Ульяновске.

«Честно говоря, не вижу никакой разницы между казино, онлайн-казино и так называемыми ставками на спорт. Это все равно, что говорить: проституция и бордель — это одно, а эскортницы — другое. Все виды ставок являются вредными азартными играми, которые используют психические отклонения людей, их жажду и жадность к неоправданному обогащению. Любые ставки должны быть запрещены, потому что главная цель всех компаний, принимающих ставки, это обогащение. Соответственно, их благосостояние и так называемые хорошие дела есть результат их грабежа. Их результат — несчастья в огромном количестве российских семей, где психически больные, зависимые от игр люди несут последние деньги в эти конторки поганые. Я считаю, что все букмекерские и прочие компании должны быть закрыты, их имущество обращено в пользу государства, а финансы отправлены для закупки дронов на СВО. Ну и, конечно, сами букмекеры станут отличными штурмовиками», — сказал Милонов.

До этого в Ульяновске лудомана заподозрили в убийстве жены и двух дочек из-за долга в полмиллиона рублей. По данным «Базы», подозреваемый рассказал на допросе, что не хотел, чтобы платить по кредитам из-за проигрышей в онлайн-казино пришлось его семье.

Ранее правительство поддержало проект о штрафах за рекламу незаконных онлайн-игр.

