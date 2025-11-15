В Москве прошел митинг против Пашиняна

Возле посольства Армении в Москве прошел митинг против действий премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Протестующие требовали освободить всех священников и других политических заключенных, которые были ранее осуждены. Всего в акции приняли участие порядка 100 человек.

По мнению собравшихся, действия Пашиняна «сеют хаос и отравляют общественное сознание», а также «вносят вражду среди народа». Митингующие призывали не поддаваться на провокации от властей Армении.

До этого сообщалось, что арестованные в Армении архиепископы Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян и Микаел Аджапахян объявили о проведении голодовки.

В конце июня в Армении арестовали сначала лидера оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна, а потом архиепископа Микаэла Аджапахяна. Следователи считают, что первый священнослужитель и его соратники планировали организовать террористические акты с целью захвата власти в стране. Второго обвинили в публичных призывах к захвату власти, нарушении территориальной целостности, в отказе от суверенитета и в насильственном свержении конституционного строя.

Ранее в Кремле заявили, что несколько миллионов армян в России с болью смотрят на последние события в Армении.