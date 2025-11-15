Жители псковского приграничья пожаловались на блокировку сим-карт

В Псковской области жители приграничья жалуются на блокировку сим-карт из-за новых правил о «периоде охлаждения». Об этом сообщает «Псковская губерния».

Издание уточняет, что из-за нестабильной мобильной связи пользователей «перекидывают» в роуминг эстонских и латвийских операторов. Из-за этого жителям региона приходится постоянно проходить верификацию.

На этой неделе российские операторы связи запустили «период охлаждения» для российских сим-карт, которые были в роуминге или не использовались 72 часа. Абонентам начали на сутки блокировать мобильный интернет и СМС. В Минцифры заявили, что это сделано для защиты от беспилотников. Для разблокировки нужно будет доказать, что сим-карта используется человеком. В Кремле заверили, что сутки «охлаждения» не доставят им никакого дискомфорта.

Ранее россиян призвали смириться с отключением сим-карт и готовиться к новым «чудесам».