«Период охлаждения». В России начали ограничивать сим-карты для защиты от дронов

В России запустили период охлаждения сим-карт для защиты от БПЛА

Российские операторы связи запустили «период охлаждения» для российских сим-карт, которые были в роуминге или не использовались 72 часа. Абонентам будут на сутки блокировать мобильный интернет и СМС. В Минцифры заявили, что это сделано для защиты от беспилотников. Для разблокировки нужно будет доказать, что сим-карта используется человеком.

Российские операторы связи запустили новый механизм обеспечения безопасности и защиты от БПЛА на территории страны, сообщили в Минцифры. При включении cим-карты на территории России после международного роуминга мобильный интернет и СМС на ней будут заблокированы на 24 часа.

По информации Минцифры, для абонентов с российскими сим-картами «период охлаждения» будет вводиться и в том случае, если сим-карта неактивна в течение 72 часов . В тестовом режиме механизм начал действовать 10 ноября.

«Нововведения направлены на обеспечение безопасности граждан России. Сим-карты с мобильным интернетом могут находиться внутри вражеских БПЛА и использоваться для их навигации. Временные блокировки позволят повысить защиту от беспилотников» , — сообщили в министерстве.

Оповещение о блокировке придет в виде смс-сообщения, где будет рассказано о способах снятия блокировки.

«Сделать это можно в любой момент, авторизовавшись с помощью капчи по ссылке, которую пришлет оператор. После этого доступ к интернету и смс будет восстановлен», — отметили в Минцифры.

Помимо этого, предусмотрена возможность позвонить в кол-центр и снять ограничения, пройдя идентификацию по телефону.

Аналогичные меры уже действуют для иностранных сим-карт: в российском роуминге мобильный интернет и СМС в них блокируются на 24 часа.

Россиянам начали приходить СМС об ограничении сим-карт

Издание Ura.Ru приводит текст СМС-сообщения, которое пришло одному из читателей после возвращения из поездки за рубеж.

«Здравствуйте. Информируем вас, что после возвращения из-за границы доступ к мобильному интернету будет ограничен на 24 часа. Для снятия ограничения, по возвращении вам поступит смс от оператора для прохождения авторизации», — говорится в сообщении.

Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, как ограничение сим-карт поможет бороться с украинскими дронами.

«Когда сим-карта пересекает границу, автоматически включается роуминг и у оператора пропадает возможность управления ей. Это касается сим-карт, которые пересекают границу извне: летел дрон с Украины, пересек границу, и сим-карта перестала быть управляемой», — сказал Бедеров.

Эксперт в области IT и телекоммуникаций Денис Кусков отметил, что «это продолжение истории с заморозкой импортных сим-карт, которые приезжают в Россию».

«Их действительно могут использовать в противоправных целях. К тому же очень трудно отличить реальную сим-карту у реального человека от тех, что в дронах и других устройствах», — объяснил он MSK1.RU .

Специалисты отмечают, что возможность быстрого восстановления доступа через верификацию технически вполне осуществима и снизит недовольство абонентов из-за нововведения.

«В обращении по-прежнему находится немало «бесхозных» сим-карт, в том числе оформленных на реальных людей, которые об этом даже не подозревают», — пояснил «Коммерсанту» представитель IT-компании Vigo Антон Прокопенко. По его словам, такие сим-карты зачастую «возвращаются к нам в БПЛА».

В комментарии для «Коммерсанта» представитель компании Strategy Partners Роман Тиняев напомнил, что аналогичные и даже более жесткие меры существуют и в других странах , где актуален вопрос национальной безопасности и борьбы с терроризмом. По его словам, «в США закон требует идентификации владельца сим-карты, в Израиле введены строгие процедуры проверки сим-карт, особенно в зонах конфликта, в Индии блокируются мобильный интернет и звонки на несколько часов».

Мобильный интернет и СМС планируют отключать на 24 часа после роуминга. Зачем и как это будет работать? Операторы связи будут на 24 часа блокировать СМС и мобильный интернет на российских сим-картах... 07 ноября 12:55

Блокировка по запросу ФСБ

Это не единственная мера по повышению безопасности в сфере мобильной связи и защиты от беспилотников. Как пишут «Ведомости», Минцифры разработало поправки в ст. 44 и 46 федерального закона «О связи». В случае их принятия российские операторы по запросу ФСБ должны будут блокировать подозрительные сим-карты, если это необходимо для защиты граждан и государства. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила их, проект согласован с МВД, ФСБ, Минюстом, Минэкономразвития и Роспотребнадзором.

При этом оператор не будет нести ответственность за неисполнение обязательств по договору, если это связано с требованиями спецслужб, говорится в документе. Когда инициатива поступит на рассмотрение депутатов Госдумы, не уточняется.