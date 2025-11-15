На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Федор Конюхов отправился в Антарктиду

Telegram-канал «Оскар Конюхов | ТГ канал»

Путешественник Федор Конюхов отправился в Антарктиду. Об этом сообщил его сын и глава экспедиционного штаба Оскар Конюхов в своем Telegram-канале.

Конюхов-младший опубликовал видео из бухты Харбертон в проливе Бигл и рассказал, что год назад команда стояла на якоре на лодке «Акрос» в этой же бухте.

Сам Федор Конюхов написал в своем Telegram-канале, что его команда вышла в океан на сутки раньше из-за надвигающейся непогоды. Он сообщил, что переход через пролив Дрейка займет около четырех суток.

Накануне путешественники во главе с Федором Конюховым отправились из аргентинского города Ушуайя на двухмачтовой шхуне.

Конюхов следует на остров Смоленск в Антарктиде, где он и его команда возведут одиночную сезонную исследовательскую станцию, на которой Конюхов в одиночку пробудет до середины марта. В ходе экспедиции Конюхов намерен исследовать содержание микропластика в прибрежных водах Антарктиды.

В феврале Конюхов впервые в истории пересек Южную Атлантику на весельной лодке.

Ранее Федор Конюхов и Иван Меняйло побили рекорд РФ на тепловом аэростате.

