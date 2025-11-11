В Волгоградской области охотник снимал с плеча ружье и случайно выстрелил товарищу в грудь

Под Волгоградом мужчину задержали за случайный выстрел по другу-охотнику

Житель Волгоградской области пострадал во время охоты, он не выжил. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в лесном массиве Урюпинского района. Приятели охотились, но в какой-то момент сделали перерыв. Один из них решил снять с плеча не поставленное на предохранитель ружье. В какой-то момент оно выстрелило, попав во второго охотника.

«Потерпевший с огнестрельным ранением плеча и грудной клетки оперативно был передан врачам», – сообщается в публикации.

Специалисты оказали ему помощь, но спасти не смогли.

Известно, что у обоих участников инцидента были специальные документы, разрешающие охоту.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Сейчас следователи проводят все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

