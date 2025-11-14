Бывшего доцента ставропольского вуза обвинили в мошенничестве

Адвоката и бывшего доцента кафедры одного из ставропольских вузов обвинили в мошенничестве за предложение заведомо неосуществимой помощи в смягчении приговора осужденному за денежное вознаграждение. Об этом сообщил Следственный комитет Ставропольского края в своем Telegram-канале.

По данным следствия, на рубеже 2023 и 2024 годов адвокат и преподаватель вуза предложили помощь мужчине, который хотел добиться отмены решения апелляционного суда, оставившего в силе суровый приговор его брату, и попросили за свои услуги 4 млн рублей.

Материалы о мошенничестве были направлены в суд для рассмотрения по существу. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на дачу взятки в особо крупном размере. На имущество обвиняемых был наложен арест.

До этого военный суд приговорил учителя рисования из Липецкой области Даниила Клюка к 20 годам лишения свободы за государственную измену и финансирование терроризма. Мужчина дважды переводил средства украинскому фонду «Вернись живым», а также намеревался финансово помочь батальону «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

Ранее российских студентов предупредили о новой схеме мошенничества.