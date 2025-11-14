На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывшего доцента ставропольского вуза обвинили в мошенничестве

СК обвинил адвоката и экс-доцента ставропольского вуза в мошенничестве
true
true
true
close
Shutterstock

Адвоката и бывшего доцента кафедры одного из ставропольских вузов обвинили в мошенничестве за предложение заведомо неосуществимой помощи в смягчении приговора осужденному за денежное вознаграждение. Об этом сообщил Следственный комитет Ставропольского края в своем Telegram-канале.

По данным следствия, на рубеже 2023 и 2024 годов адвокат и преподаватель вуза предложили помощь мужчине, который хотел добиться отмены решения апелляционного суда, оставившего в силе суровый приговор его брату, и попросили за свои услуги 4 млн рублей.

Материалы о мошенничестве были направлены в суд для рассмотрения по существу. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на дачу взятки в особо крупном размере. На имущество обвиняемых был наложен арест.

До этого военный суд приговорил учителя рисования из Липецкой области Даниила Клюка к 20 годам лишения свободы за государственную измену и финансирование терроризма. Мужчина дважды переводил средства украинскому фонду «Вернись живым», а также намеревался финансово помочь батальону «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

Ранее российских студентов предупредили о новой схеме мошенничества.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами