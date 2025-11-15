В Подмосковье мужчина проломил голову пенсионерке и сорвался с окна

Baza: в Звенигороде мужчина ворвался к пенсионерке, избил ее и выпал из окна

В Подмосковье мужчина в капюшоне проник в квартиру к пожилой женщине, избил ее, а затем прыгнул на подоконник и сорвался с него. Об инциденте написал Telegram-канал Baza.

По данным канала, мужчина находился в неадекватном состоянии и ломился во все квартиры подряд. В жилище к пострадавшей он попал из-за того, что она забыла запереть дверь. Попав в квартиру, мужчина проломил женщине череп и сломал ей нос. По прибытии правоохранителей и спасателей на место происшествия мужчина вылез на подоконник и повис на нем обеими руками. Когда к нему подошел один из правоохранителей и схватил его за руку, чтобы спасти от падения, мужчина сорвался вниз. После падения помочь ему медики были уже не в силах.

По словам местных жителей, мужчина мог быть одним из наркоманов, которые в последнее время стали часто посещать их квартал в поисках «закладок».

До этого наркоман с ножом ограбил ребенка в подъезде дома в Удмуртии.

Угрожая 14-летней девочке ножом, он отобрал у нее телефон и скрылся. Возбуждено уголовное дело о грабеже, ранее судимый злоумышленник заключен под стражу, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее молодой человек напал на дворника и слесаря, спутав их с ищущими закладки наркоманами.