Молодой человек напал на дворника и слесаря, спутав их с ищущими закладки наркоманами

В Тольятти юноша напал на дворника и слесаря, приняв их за наркоманов

В Тольятти молодой человек напал на дворника и слесаря в подъезде дома. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на местные паблики.

Инцидент произошел в доме на улице Кудашева. На кадрах с места инцидента видно, как некоторое время лысый юноша вместе с другом кривлялся на камеру, демонстрировал разные жесты и что-то говорил. Предположительно, первый находился в состоянии алкогольного опьянения.

Спустя некоторое время к лифту подошли двое мужчин с фонариками, которые, по данным издания, являлись дворником и слесарем. Они стали рассматривать лифт, и лысый юноша подумал, что они ищут закладки.

Во время конфликта молодой человек напал на одного из мужчин, в то время как его товарищ не позволял другому подступиться к ним. Позже первый вырвался и отправился на улицу, юноши последовали за ним.

Как сообщает издание, на другом видео из пабликов заметно, что у лысого молодого человека разбита голова. Как он получил травмы, не сообщается.

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