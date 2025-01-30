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Молодой человек напал на дворника и слесаря, спутав их с ищущими закладки наркоманами

В Тольятти юноша напал на дворника и слесаря, приняв их за наркоманов
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Телеграм-канал ЧП ТОЛЬЯТТИ

В Тольятти молодой человек напал на дворника и слесаря в подъезде дома. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на местные паблики.

Инцидент произошел в доме на улице Кудашева. На кадрах с места инцидента видно, как некоторое время лысый юноша вместе с другом кривлялся на камеру, демонстрировал разные жесты и что-то говорил. Предположительно, первый находился в состоянии алкогольного опьянения.

Спустя некоторое время к лифту подошли двое мужчин с фонариками, которые, по данным издания, являлись дворником и слесарем. Они стали рассматривать лифт, и лысый юноша подумал, что они ищут закладки.

Во время конфликта молодой человек напал на одного из мужчин, в то время как его товарищ не позволял другому подступиться к ним. Позже первый вырвался и отправился на улицу, юноши последовали за ним.

Как сообщает издание, на другом видео из пабликов заметно, что у лысого молодого человека разбита голова. Как он получил травмы, не сообщается.

Ранее россиянин едва не проломил камнем голову полицейскому, заступаясь за своего друга.

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