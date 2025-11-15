Суд заключил под стражу экс-министра сельского хозяйства Новгородской области

Экс-министра сельского хозяйства Новгородской области Виктора Витвицкого заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры региона.

По версии следствия, в период с 2020 по 2025 год экс-чиновник получал деньги от предпринимателей, в интересах которых он должен был совершать незаконные действия. Речь идет о выдаче субсидий (грантов) на реализацию мероприятий по развитию сельского хозяйства и поддержке фермеров на сумму более 30 млн рублей.

Кроме того, Витвицкий за денежное вознаграждение оказывал помощь в разрешении вопросов, возникающих в процессе фермерской деятельности, включая взаимодействие с государственными и муниципальными органами, а также надзорными, контрольными и другими учреждениями Новгородской области.

О задержании бывшего главы новгородского минсельхоза стало известно 14 ноября. Он подозревается в получении взяток на общую сумму более 6,5 млн рублей.

10 ноября Витвицкий уволился по собственному желанию с поста главы минсельхоза Новгородской области.

