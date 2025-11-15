Ученые зафиксировали сильную солнечную вспышку

ИПФ РАН: в ночь на 15 ноября произошла сильная вспышка на Солнце

На Солнце в ночь на 15 ноября зарегистрирована вспышка предпоследнего класса мощности (М). Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

«15 ноября в 01:31 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4274 (N21W71) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 12 минут», — отмечается в сообщении.

Накануне ученые впервые за 20 лет наблюдений зафиксировали на Земле магнитную бурю «планетарного масштаба». По словам специалистов лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук, магнитные бури уровня G5 являются достаточно редким явлением. Последний раз их можно было наблюдать три года подряд в период с 2003 по 2005 годы. После этого момента уровни магнитных бурь колебались до уровня G4.

Исследователи объяснили, что при максимальных возмущениях на Земле могут повреждать трансформаторы и энергетические системы, а у космических аппаратов могут возникнуть проблемы с геолокацией и каналами связи со спутником.

Ранее ученые зафиксировали, как солнечная вспышка уничтожила гигантский протуберанец.