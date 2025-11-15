На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые зафиксировали сильную солнечную вспышку

ИПФ РАН: в ночь на 15 ноября произошла сильная вспышка на Солнце
true
true
true
close
Artsiom P/Shutterstock/FOTODOM

На Солнце в ночь на 15 ноября зарегистрирована вспышка предпоследнего класса мощности (М). Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

«15 ноября в 01:31 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4274 (N21W71) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 12 минут», — отмечается в сообщении.

Накануне ученые впервые за 20 лет наблюдений зафиксировали на Земле магнитную бурю «планетарного масштаба». По словам специалистов лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук, магнитные бури уровня G5 являются достаточно редким явлением. Последний раз их можно было наблюдать три года подряд в период с 2003 по 2005 годы. После этого момента уровни магнитных бурь колебались до уровня G4.

Исследователи объяснили, что при максимальных возмущениях на Земле могут повреждать трансформаторы и энергетические системы, а у космических аппаратов могут возникнуть проблемы с геолокацией и каналами связи со спутником.

Ранее ученые зафиксировали, как солнечная вспышка уничтожила гигантский протуберанец.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами