Арестован мужчина, пытавшийся провезти в колонию грузовик с оружием и гранатами

Суд арестовал подозреваемого в провозе оружия в колонию в Свердловской области
true
true
true
close
Суды Свердловской области

Суд города Каменск-Уральский рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения мужчине, который пытался провезти на территорию исправительной колонии №47 грузовик, начиненный оружием и гранатами. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области в Telegram-канале.

Водителю грузовика Чепалову З.В. (на фото) вменяют статьи о незаконном приобретении, передаче или сбыте оружия, а также незаконном распространении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Речь идет об инциденте, который произошел 14 ноября. На КПП колонии в ходе досмотра специалисты обнаружили в грузовике автомат Калашникова с патронами, ручную гранату, пистолет (охолощенный) с двумя магазинами, тактический шлем, тактический рюкзак, подсумок с медикаментами и другие предметы, представляющие потенциальную опасность.

Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 января 2026 года.

До этого Telegram-канал Baza писал, что в настоящее время сотрудники МВД и ФСБ выясняют у водителя, для какой цели он пытался провезти на территорию колонии военный набор.

Исправительная колония №47 в городе Каменск-Уральский известна бунтом заключенных в 2021 году, когда осужденные наносили себе травмы и не выполняли требования сотрудников. Остановить конфликт получилось после переговоров.

Ранее в Липецкой области нашли двоих заключенных, сбежавших из колонии.

