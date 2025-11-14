Грузовик, забитый оружием и гранатами, пытались провезти в колонию Свердловской области

В Свердловской области грузовик, забитый оружием, гранатами и тактическим обмундированием, пытались провезти на территорию колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Сотрудники исправительной колонии №47 в городе Каменск-Уральский остановили грузовик, который приехал на территорию учреждения, чтобы увезти изготовленную продукцию деревообработки. Но в кабине водителя был найден опасный груз — автомат Калашникова с патронами, ручная граната, пистолет охолощенный с двумя магазинами, тактические шлем и рюкзак, подсумок с медикаментами, радиостанции с аккумуляторами, сотовые телефоны и аксессуары к ним», — говорится в публикации.

По данным канала, в настоящее время сотрудники МВД и ФСБ выясняют у водителя, для какой цели он пытался провезти на территорию колонии военный набор. По факту незаконного хранения и перевозки оружия правоохранители возбудили уголовное дело.

Также сообщается, что исправительная колония №47 в городе Каменск-Уральский известна бунтом заключенных в 2021 году, когда осужденные наносили себе травмы и не выполняли требования сотрудников. Остановить конфликт получилось после переговоров.

