Самолет с 90 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Хабаровске

Пассажирский самолет, следовавший из Владивостока в Благовещенск, совершил аварийную посадку в аэропорту Хабаровска. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Из заявления следует, что воздушное судно приземлилось утром 15 ноября в 9:00 по местному времени (2:00 мск). Экипаж принял решение посадить самолет в связи с обнаруженной технической неисправностью.

«Посадка прошла в штатном режиме», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

На борту находились 90 пассажиров и пять членов экипажа.

В публикации отмечается, что сотрудники Приморской транспортной прокуратуры организовали проверку и должны будут дать оценку работе технических служб аэропорта Владивостока, отвечавших за подготовку самолета к вылету. Хабаровская транспортная прокуратура, в свою очередь, взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в период ожидания резервного воздушного судна.

Пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ в Telegram-канале написала, что в результате инцидента никто не пострадал. Тем не менее следователи начали проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

