Следующая неделя в московском регионе будет теплее нормы

Вильфанд: температура в московском регионе во вторник будет на 5-6°C выше нормы

Температура воздуха в московском регионе на следующей неделе превысит средние для этого времени года значения. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

«Средняя температура на следующей неделе будет выше нормы», — сказал синоптик, отметив, что во вторник, 18 ноября, температура будет на 5-6°C выше нормы.

Зима пока не торопится приходить в московский регион, добавил Вильфанд.

Первая морозная ночь ожидается в московском регионе в воскресенье. Температура воздуха опустится до -8°C.

14 ноября руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что на выходных в Москве и Московской области ожидаются похолодание и снегопады, однако с понедельника температура воздуха начнет подниматься от -1...-3 °C до +7...+9 °C, чтобы в среду смениться новыми морозами.

По его прогнозу, такие «температурные горки» в столичном регионе продержатся до конца ноября.

