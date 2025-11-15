На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Следующая неделя в московском регионе будет теплее нормы

Вильфанд: температура в московском регионе во вторник будет на 5-6°C выше нормы
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Температура воздуха в московском регионе на следующей неделе превысит средние для этого времени года значения. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

«Средняя температура на следующей неделе будет выше нормы», — сказал синоптик, отметив, что во вторник, 18 ноября, температура будет на 5-6°C выше нормы.

Зима пока не торопится приходить в московский регион, добавил Вильфанд.

Первая морозная ночь ожидается в московском регионе в воскресенье. Температура воздуха опустится до -8°C.

14 ноября руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что на выходных в Москве и Московской области ожидаются похолодание и снегопады, однако с понедельника температура воздуха начнет подниматься от -1...-3 °C до +7...+9 °C, чтобы в среду смениться новыми морозами.

По его прогнозу, такие «температурные горки» в столичном регионе продержатся до конца ноября.

Ранее синоптик назвал причину «зловещего окраса» неба в Москве.

