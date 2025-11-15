Аэропорты Самары и Саратова возобновили работу

Росавиация: в аэропортах Самары и Саратова сняты ограничения на полеты

В аэропортах Самары и Саратова сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, выполнявший рейс в Самару», — написал представитель ведомства.

Кореняко добавил, что экипажи самолетов, службы аэропортов и авиадиспетчеры приняли необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров.

О приостановке работы аэропорта Саратова Кореняко сообщил накануне вечером. По его словам, меры были приняты для обеспечения безопасности полетов. Ограничения в авиагавани Самары при этом ввели в ночь на 15 ноября. Представитель Росавиации уточнил, что решение было принято также для обеспечения безопасности.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.