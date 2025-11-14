Запорожскую АЭС временно запитали от линии «Ферросплавная-1»

На Запорожской АЭС произошло отключение одной из двух линий, предназначенных для обеспечения собственных нужд, вследствие срабатывания автоматической защиты. В настоящее время необходимые потребности станции компенсируются за счет работы линии «Ферросплавная-1», сообщила пресс-служба ЗАЭС.

«На данный момент собственные нужды АЭС запитаны от линии «Ферросплавная-1». Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал контролирует ситуацию», – указано в официальном сообщении.

Представители пресс-службы также подчеркнули, что все энергоблоки Запорожской АЭС на данный момент находятся в состоянии «холодного останова». Обслуживание оборудования ведется в строгом соответствии со всеми необходимыми техническими регламентами и под контролем специалистов по радиационной безопасности, что гарантирует соблюдение всех установленных норм.

8 ноября энергоснабжение ЗАЭС от внешних источников было полностью восстановлено по двум линиям. В конце октября возобновила работу линия «Днепровская», которая была выведена из строя на 30 дней вследствие атаки со стороны украинских вооруженных сил.

Ранее в МАГАТЭ рассказали об уникальности ситуации на ЗАЭС.