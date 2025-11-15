На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Германии тысячи людей эвакуировали из-за найденной бомбы

В Нюрнберге эвакуировали 21 тысячу человек из-за снаряда весом 450 кг
Peter Kneffel/Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

В немецком Нюрнберге нашли бомбу времен Второй мировой войны, перекрыты улицы в близлежащем районе, проводится эвакуация жителей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на администрацию города.

Снаряд весом около 450 кг обнаружили во время строительных работ в районе Гроссройт. Операцию по его обезвреживанию начнут после завершения эвакуации жителей.

На месте происшествия находятся специалисты по обезвреживанию взрывных устройств и сотни сотрудников экстренных служб.

В начале ноября снаряд весом 250 кг обнаружили в Эстонии недалеко от границы с Россией. Его заметил местный житель во время прогулки по лесу. На место происшествия прибыли саперы, которые установили, что это авиационная бомба.

3 сентября в Санкт-Петербурге за день в трех разных местах обнаружили снаряды времен Великой Отечественной войны.

Ранее в Орле нашли учебные авиабомбы на территории аэропорта.

