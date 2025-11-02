В Эстонии обнаружили 250-килограммовую авиабомбу

В Эстонии недалеко от границы с Россией обнаружили 250-килограммовую авиабомбу

Авиационная бомба весом 250 кг обнаружена в Эстонии недалеко от границы с Россией. Об этом сообщила газета Рostimees.

По данным издания, человек, гулявший в лесу, нашел взрывное устройство крупного размера. На место происшествия прибыли саперы, которые установили, что это авиационная бомба. Не уточняется, в какой стране и когда изготовлен боеприпас.

В сентябре Главное управление министерства внутренних дел РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило, что 3 сентября в Санкт-Петербурге в трех разных местах обнаружили снаряды времен Великой Отечественной войны. Группы разминирования выезжали для обследования потенциально опасных находок в Приморском, Московском и Петродворцовом районах.

На Собственном проспекте в Петергофе была найдена 50-миллиметровая минометная мина, на строительной площадке на Пулковском шоссе — 152-миллиметровый артиллерийский снаряд, а в Удельном парке — 82-миллиметровая минометная мина. Специалисты изъяли все боеприпасы и вывезли их для уничтожения в условиях полигона.

Ранее в Камчатском крае со дна озера подняли истребитель времен Второй мировой войны.