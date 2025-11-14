На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин поджег офис микрофинансовой организации, чтобы не отдавать долг

В Волгоградской области юноша поджег офис микрофинансовой организации
В Волгоградской области 23-летний местный житель задержали по подозрению в поджоге офиса микрофинансовой организации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД России.

Инцидент произошел в рабочем поселке Иловля 12 ноября 2025 года. Мужчина пришел к офису организации, бросил в окно бутылку с зажигательной смесью, после чего скрылся с места ЧП.

В результате оперативно-следственных мероприятий полицейские задержали неоднократно судимого юношу. Задержанный взял в микрофинансовой организации займ, и, не имея возможности отдать долг, поджег офис компании.

Ранее в Подольске пенсионер поджег в банке пиротехнику, а жена сняла это на видео.

