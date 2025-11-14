При атаках ВСУ пострадали три жителя Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, в результате атаки дрона в Грайвороне пострадал мужчина, который был доставлен в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями. Его автомобиль при этом сгорел. Еще один дрон попал в машину в селе Гора-Подол, транспортное средство получило повреждения, однако не загорелось.

В селе Дорогощь был атакован объект инфраструктуры, аварийные бригады ждут согласования с Минобороны РФ для начала восстановительных работ.

В Волоконовском округе две женщины обратились за помощью после детонации FPV-дрона в селе Волчья Александровка, им была оказана необходимая медицинская помощь. Кроме того, в Шебекинском округе беспилотник сдетонировал на коммерческом объекте, из-за чего загорелись грузовик и оборудование.

14 ноября Белгородская область подвергается непрерывным атакам ВСУ. Днем сообщалось о четырех пострадавших при налетах дронов, один из которых не выжил.

Ранее вода в Белгородском водохранилище стала убывать после атак ВСУ.