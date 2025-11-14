На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме объяснили, почему включение Telegram в «белый список» сервисов невозможно

Немкин: включение Telegram в «белый список» интернет-ресурсов невозможно
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Включение мессенджера Telegram в «белый список» интернет-ресурсов невозможно, поскольку он является иностранной платформой. Об этом сообщил ТАСС член комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Сейчас активно обсуждаются слухи о том, что Telegram якобы вошел в белый список сервисов, доступных без интернета в экстренных ситуациях. Хочу сразу прояснить: это невозможно», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что Telegram — иностранный сервис, который по определению не может быть включен в перечень, формируемый исключительно исходя из социальной значимости и критической необходимости для повседневной жизни россиян.

Незадолго до этого Telegram-канал Mash со ссылкой на Роскомнадзор (РКН) сообщил, что Telegram не вошел в перечень сервисов, которые будут доступны без подключения к интернету.

Как уточнили в ведомстве, мессенджер упоминается в методических рекомендациях для образовательных организаций, но это не означает его включения в список сервисов, работающих в условиях отсутствия интернета.

14 ноября Минцифры России дополнило перечень. В обновленный «белый список» вошли сайты госорганов, «Почта России», популярные сервисы и СМИ, включая «Газету.Ru».

Ранее отключение Рунета от мировой сети сравнили с «китайским файерволом».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами