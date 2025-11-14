В Госдуме объяснили, почему включение Telegram в «белый список» сервисов невозможно

Включение мессенджера Telegram в «белый список» интернет-ресурсов невозможно, поскольку он является иностранной платформой. Об этом сообщил ТАСС член комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Сейчас активно обсуждаются слухи о том, что Telegram якобы вошел в белый список сервисов, доступных без интернета в экстренных ситуациях. Хочу сразу прояснить: это невозможно», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что Telegram — иностранный сервис, который по определению не может быть включен в перечень, формируемый исключительно исходя из социальной значимости и критической необходимости для повседневной жизни россиян.

Незадолго до этого Telegram-канал Mash со ссылкой на Роскомнадзор (РКН) сообщил, что Telegram не вошел в перечень сервисов, которые будут доступны без подключения к интернету.

Как уточнили в ведомстве, мессенджер упоминается в методических рекомендациях для образовательных организаций, но это не означает его включения в список сервисов, работающих в условиях отсутствия интернета.

14 ноября Минцифры России дополнило перечень. В обновленный «белый список» вошли сайты госорганов, «Почта России», популярные сервисы и СМИ, включая «Газету.Ru».

Ранее отключение Рунета от мировой сети сравнили с «китайским файерволом».