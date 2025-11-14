Минцифры расширило «белый список» сайтов на случай отключения интернета

Минцифры России дополнило перечень сайтов, которые останутся доступными при ограничении работы мобильного интернета. В обновленный «белый список» вошли госорганы, «Почта России», популярные сервисы и СМИ, сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению министерства, на втором этапе формирования списка в него включены сайты Госдумы, федеральных ведомств, Генпрокуратуры, правительств регионов, а также коммерческие сервисы — Альфа-банк, РЖД, 2ГИС, Tutu.ru, «Такси Максим» и Gismeteo. В перечень также попали РИА Новости, РБК, «Комсомольская правда», «Газета.Ru», «Лента.ру» и Rambler.

«Белый список» формируется для обеспечения доступа к социально значимым ресурсам в периоды возможных ограничений мобильного интернета по соображениям безопасности. На первом этапе в список вошли Госуслуги, «ВКонтакте», «Одноклассники», Wildberries, Ozon, «Авито» и другие ключевые российские интернет-сервисы.

5 сентября Минцифры РФ опубликовало список интернет-сервисов, которые будут работать даже во время отключения интернета. В него вошли «Госуслуги», национальный мессенджер Max, некоторые соцсети, торговые площадки и сайты ряда банков. В ведомстве уверены, что мера позволит уменьшить неудобства для граждан. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

10 сентября в ведомстве уточнили, что перечень интернет-ресурсов, которые на втором этапе войдут в список платформ, доступных в периоды ограничений работы мобильного интернета, еще формируется. Отмечалось, что в обновленный список также будут включены СМИ, банки, аптеки.

Ранее отключение Рунета от мировой сети сравнили с «китайским файерволом».