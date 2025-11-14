На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме объяснили смысл штрафов за авторизацию через зарубежные сервисы

Depositphotos

Введение штрафов за авторизацию через иностранные сервисы направлено «на уменьшение зависимости Рунета от недружественных стран». Об этом заявил первый зампред комитета по информационной политике Госдумы Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

«Вместе с коллегами предложили Госдуме установить административную ответственность за нарушение требований законодательства по авторизации на сайтах и в приложениях», — написал он.

Парламентарий пояснил, что штрафы будут применяться в отношении нарушителей нормы об авторизации российских пользователей. Она предполагает, что сайты могут использовать только российские сервисы для авторизации, либо же авторизация проводится при помощи ЕСИА или ЕБС.

По рассматриваемому законопроекту нарушение предполагает штраф до 20 тыс. рублей для физических лиц и 500-700 тыс. рублей — для юридических.

До этого бизнес-юрист Макс Лоумен рассказал в интервью «Газете.Ru», что российские компании могут оштрафовать до 1,5 млн рублей за запрятывание согласий пользователей на обработку персональных данных в мелком шрифте договоров.

Ранее россиян предупредили о краже данных «Госуслуг» через фальшивые объявления.

